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الدوري الألماني

أوغسبورغ يتخطّى عقبة هوفنهايم

حقق أوغسبورغ فوزاً ثميناً على مضيفه هوفنهايم 4-2 الجمعة ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

beIN SPORTS


ووقّع أهداف الفائز فيليب ماكس (11 و51 من ركلة جزاء) وفريدريك يانسن (56) وإياغو (85)، فيما سجل هدفي الخاسر روبيرت سكوف (14) ويورغن لوكاديا (80).

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر في حين تجمّد رصيد هوفنهايم عند 21 نقطة في المركز الثامن.
 

هوفنهايم أوغسبورغ
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