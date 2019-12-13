أوغسبورغ يتخطّى عقبة هوفنهايم



ووقّع أهداف الفائز فيليب ماكس (11 و51 من ركلة جزاء) وفريدريك يانسن (56) وإياغو (85)، فيما سجل هدفي الخاسر روبيرت سكوف (14) ويورغن لوكاديا (80).

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر في حين تجمّد رصيد هوفنهايم عند 21 نقطة في المركز الثامن.

