أوراق الكرة الألمانية تتبعثر بعد الكشف عن 10 إصابات جديدة بكورونا

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

ومن شأن الحالات الجديدة أن ترسم علامة استفهام كبيرة حول استئناف الدوري الألماني الذي كانت الرابطة تأمل به في 15 من الشهر الحالي.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أكدت الاثنين أن كرة القدم لا يمكن أن تكون غير خاضعة للقواعد النافذة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ستيفن التير "هورست سيهوفر (وزير الداخلية) يحترم كلامه، الأشخاص الذين كانوا على اتصال بحالة ايجابية يتعين عليهم الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوماً".

وأضاف "هذا المبدأ يسري على جميع السكان ولا يوجد أي سبب بأن يكون القانون مختلفاً بالنسبة إلى لاعبي كرة القدم".

وكان كولن أعلن يوم الجمعة وجود ثلاث حالات إيجابية في صفوفه هما لاعبان بالإضافة إلى معد فيزيائي قبل أن يضع باقي أفراد الفريق في الحجر في أحد الفنادق، لكن النادي أعلن الاثنين بأن جميع هؤلاء جاءت نتيجتهم سلبية وقرر الجهاز الفني بالتالي إجراء حصة تدريبية بعد ظهر اليوم.

وستعقد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اجتماعاً مع رؤساء الولايات الألمانية الأربعاء لبت مصير الدوري.