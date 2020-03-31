أندية البوندسليغا توافق على تمديد فترة تعليق الموسم

وافقت أندية الدوري الألماني لكرة القدم في درجتيه الأولى والثانية، الثلاثاء، على الاجراءات المتخذة لتمديد فترة تعليق الموسم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل، وسط تقارير تفيد بأن المباريات قد تستأنف اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر أيار/مايو المقبل، مع إمكانية إنهائه خلف أبواب موصدة.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد قررت منتصف الشهر الحالي تعليق نشاط الدرجات الثلاث الأولى حتى الثاني من نيسان/أبريل، ثم أعلنت انها ستوصي بتمديد فترة التعليق حتى 30 من الشهر المذكور الاسبوع الماضي، وهو القرار الذي وافقت عليه الاندية الالمانية االـ36 المحترفة (18 في الدرجة الأولى ومثلها في الدرجة الثانية) في اجتماع عبر تقنية الفيديو الثلاثاء.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت إن "مجلس الإدارة شعر بالكثير من الدعم (من الأندية)" مضيفا أن الرابطة "متماسكة".

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية الأسبوعية اليوم أن رابطة البوندسليغا تعتزم استئناف الموسم اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الأولى لشهر أيار/مايو المقبل، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة.

ولم يؤكد سيفيرت المعلومات لكنه قال "لا زلنا نريد إنهاء الموسم بحلول 30 حزيران/يونيو".

وحذر من ان الفشل في إكمال الموسم الحالي سيترك بعض الأندية تواجه "تهديدا وجوديا" في حزيران/يونيو بسبب فقدان عائدات حقوق البث التلفزيون الهامة.

ولفت سيفيرت إلى أن الأندية تبحث كيفية استضافة المباريات بحضور عدد قليل من الأشخاص، بيد أنه أصر على أنه "لا توجد أي خطة" حتى الآن.

وحذر رئيس الرابطة من إمكانية اقامة المباريات خلف أبواب موصدة "حتى الموسم المقبل أو ربما حتى حتى نهاية العام".

وأضاف أن إعادة الجدولة تزداد تعقيدا بسبب احتياجات الاتحاد الأوروبي والمسابقات الأوروبية الاخرى داعيا إلى "المرونة"، وقال "الموسم الذي سيقام بالطريقة التي اعتدنا عليها دائما سيكون الموسم 2021-2022".