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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

ألابا يخطّط للرحيل عن بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ متخوف من رحيل نجمه الدولي النمساوي ديفيد آلابا إلى آحد عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

reuters

وأوضحت الصحيفة أن آلابا على تواصل مع وكيل اللاعبين الشهير بيني زاهافي الذي استنجد به البولندي ليفاندوفسكي قبل عامين ليساعده في الرحيل عن بايرن نحو ديال مدريد قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق بتجديد عقد الهداف البولندي.

وينتهي عقد آلابا مع الفريق البافاري عام 2021 ولا يمانع الدولي النمساوي في الرحي عن العملاق البافاري خاصة إذا كانت المحطة القادمة مع آحد عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ويلعب آلابا (27 عاماً) في آكثر من مركز حيث بإمكانه اللعب في وسط الميدان وقلب الدفاع إضافة مركزه الأساسي كظهير آيسر.

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