ألابا يخطّط للرحيل عن بايرن ميونيخ

وأوضحت الصحيفة أن آلابا على تواصل مع وكيل اللاعبين الشهير بيني زاهافي الذي استنجد به البولندي ليفاندوفسكي قبل عامين ليساعده في الرحيل عن بايرن نحو ديال مدريد قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق بتجديد عقد الهداف البولندي.

وينتهي عقد آلابا مع الفريق البافاري عام 2021 ولا يمانع الدولي النمساوي في الرحي عن العملاق البافاري خاصة إذا كانت المحطة القادمة مع آحد عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ويلعب آلابا (27 عاماً) في آكثر من مركز حيث بإمكانه اللعب في وسط الميدان وقلب الدفاع إضافة مركزه الأساسي كظهير آيسر.