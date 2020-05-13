أساسيات الدوري الألماني: حقائق عليك معرفتها قبل العودة

وفيما يلي بعض الحقائق التاريخية التي من المفيد معرفتها قبل إنطلاق الدوري الألماني يوم السبت القادم:

- بدأت ما كان يُعرف بـ"البطولة الوطنية الألمانية" عام 1903، لَعبت الفرق خلالها في دوريات إقليمية للتأهل إلى التصفيات (بلاي أوف)، ومن ثم نهائي فاز بأول نسخة منه لايبزيغ، لُعبت هذه البطولة على مستوى الهواة لعقود، ثم دخل الاحتراف بشكل جزئي عام 1949، قبل أن تأخذ بوندسليغا شكلها الحالي موسم 1963 - 1964 وليتوج كولن بالنسخة الأولى.

- كان انتقال الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ بصفقة بلغت بـ80 مليون يورو، أغلى انتقال للاعب جاء إلى البوندسليغا، أما الفرنسي عثمان ديمبيلي فهو أغلى لاعب خرج من البطولة، كما هو معروف إلى برشلونة مقابل 125 مليون يورو. في حين صفقة يوليان دراكسلر 2015 من شالكه إلى فولفسبورغ مقابل 42 مليون يورو هي أعلى صفقة داخلية بين ناديين ألمانيين. (جميع الأرقام تقديرية بحسب مواقع مختصة).

- أعلى موسم من حيث الحضور الجماهيري كان 2011 -2012، إذ بلغ العدد الكلي للجماهير التي حضرت 306 مباراة على مدار الموسم 13.805.496 مليون متفرج، وحقق بوروسيا دورتموند أعلى معدل حضور لكل مباراة على أرضه في موسم واحد: 81.178 متفرجاً موسم (2015–2016).

- أكبر عدد أهداف سجل في مباراة واحدة بالدوري الألماني كان 12 هدفاً، تكررت هذه النتيجة خمس مرات على النحو التالي:

بوروسيا دورتموند × كايزرسلاوترن 1964-1963 3-9 بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند (1972-1971) 1-11 كولن × تنس بروسيا برلين (1976 - 1977) 4-8 بوروسيا مونشنغلادباخ × بوروسيا دورتموند (1977 - 1978) 0-12 بوروسيا دورتموند × أرمينيا بيليفيلد (1982 - 1983) 1-11

- أكثر لاعب نيلاً للبطاقات الملونة هو متوسط ميدان بايرن ميونيخ ستيفان إيفنبرغ 121 بطاقة (114 صفراء، 4 صفراء أدت لطرد و 3 بطاقات حمراء بشكل مباشر)، خلال مبارياته التي لعبها في الدوري الألماني لبوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ و فولفسبورغ.

غيرد مولر الهداف التاريخي للبوندسليغا، بـ 365 هدفاً، سجلها مع نادٍ واحد هو بايرن ميونيخ، أما أكثر نادٍ حقق أعلى رقم من حيث الانتصارات فهو بالتأكيد النادي البافاري بـ 1,093 انتصاراً.

- أكثر لاعب قدّم تمريرات حاسمة في موسم واحد هو كيفن دي بروين بـ 21 تمريرة، عندما كان في فولفسبورغ. (بعض المصادر غير الرسمية تشير إلى لاعب لايبزيغ، السويدي إيميل فورسبيرغ بـ22 تمريرة حاسمة موسم 2016-2017).

- لعب سيب ماير حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق 442 مباراة متتالية للنادي البافاري على مدار 13 موسماً متتالياً من موسم 1966-1967 وحتى موسم 1978-1979. وهو أعلى رقم للاعب في بوندسليغا.

- لا يزال نوري شاهين أصغر لاعب شارك في الدوري الألماني حين لعب مع بوروسيا دورتموند موسم 2005- 2006 وكان يبلغ من العمر آنذاك 16 عاماً و 334 يوماً.

- يحمل لاعب هوفنهايم، كيفن فولاند، الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، عندما هزّ شباك بايرن ميونيخ بعد بـ9.2 ثانية على البداية عام 2015، يليه كريم بلعربي بتسجيله هدف بعد 9.5 ثانية عام 2014، لكن الاتحاد الألماني وضع اللاعبان على المستوى ذاته لأنه لم يحتسب الأجزاء من الثانية.

- حطم روبرت ليفاندوفسكي عدة أرقام قياسية عندما دخل بديلاً في مباراة بايرن ميونيخ ضد فولفسبورغ عام 2015، فسجل المهاجم البولندي خمسة أهداف في غضون تسع دقائق.

- سجل الحارس هانز يورغ بوت 26 هدفاً في الدوري الألماني، جميعها من ركلات جزاء، ما جعله أكثر حراس المرمى تسجيلًا في تاريخ بوندسليغا.