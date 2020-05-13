أرقام هامة تُلقي الضوء على البوندسليغا قبل العودة

أحمد النفيلي

وشاءت الأقدار أن تُسلط الأضواء تماماً على الدوري الألماني ليحظى بمتابعة وملاحظة ليس جماهير كرة القدم فقط ولكن خبراء كرة القدم والرياضة بل وساسة أوروبا أيضاً، فبدت ألمانيا وكأنها تقدم على طبق من ذهب مفاتيح عودة الحياة إلى الملاعب والمسابقات المختلفة، فنجاح عودة مباريات البوندسليغا وخلو قائمة الفرق المشاركة في منافسات البطولة من الإصابات إن تم فسيمنح بارقة أمل ويعطي دفعة قوية ستؤدي حتماً لعودة سريعة للمسابقات في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا أكثر الدول التي تضررت من تفشي فيروس كورونا، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت بالفعل عن مواعيد عودة مسابقاتها مثل الدنمارك وجمهورية التشيك وأخيراً النمسا.

الأمر الآخر الأكثر أهمية أن عودة مسابقات بطولة كبرى وجماهيرية مثل الدوري الألماني ستكشف عن المصاعب والمخاطر المحتملة التي ستجعل من الممكن تلافيها والتغلب عليها عند عودة المسابقات الكبرى، وهي كلها أمور ينبغي أن تجعلنا جميعاً نوجه التحية للحكومة الألمانية على قرارها الشجاع والحاسم بالعودة السريعة والمدروسة للمنافسات.

منافسة محتدمة

وبشكل عام فقبل التوقف كانت منافسات الموسم الحالي من البوندسليغا بالغة الإثارة والندية حيث واجه بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية منافسة شرسة من باقي فرق المربع الذهبي، إذ يحتل العملاق البافاري صدارة الترتيب بعد انتهاء 25 مرحلة برصيد 55 نقطة جمعها من 17 انتصار وأربعة تعادلات مقابل 4 هزائم.

بوروسيا دورتموند منافس بايرن وغريمه اللدود من جانبه يأتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة جمعها من 15 انتصار و6 تعادلات وأربع هزائم فيما يأتي لايبزيغ الذي يعيش أياماً رائعة مع مدربه الشاب جوليان ناغلسمان في المركز الثالث برصيد 50 نقطة جمعها من 14 انتصار مقابل 8 تعادلات وثلاث هزائم أما بوروسيا مونشنغلادباخ العريق فيحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة جمعها من 15 انتصار مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

وتعد المنافسة محتدمة بقوة بين فرق القاع أيضاً إذ أن فريق فيردر بريمن العريق الفائز باللقب في أربع مناسبات سابقة آخرها موسم 2003-2004 يقبع في المركز السابع عشر المهدد بالهبوط مباشرة إلى الدرجة الثانية برصيد 18 نقطة من 24 مباراة بفارق 4 نقاط خلف فورتونا دوسلدورف الذي خاض 25 مباراة.

الأرقام تؤكد تفوق بايرن

على الرغم من البداية المهتزة هذا الموسم للعملاق البافاري والتي بلغت ذروتها في المرحلة العاشرة عندما سقط الفريق بعنف بخسارته أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة التي عجلت بالاستغناء عن مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، فإن الفريق ورغم كل ذلك استعاد بريقه سريعاً تحت قيادة المدرب هانزي فليك والذي أعاد البريق للاعبه وفيه مقدمتهم توماس مولر كما تمكن من وضع الفريق على الطريق الصحيح حيث عاد سريعاً إلى قمة ترتيب البوندسليغا كما أصبح على أعتاب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذ اكتسح تشيلسي في لندن بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي قبل أن يتأجل لقاء العودة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي إنجازات جعلت إدارة بايرن تثبت فليك في منصبه حتى عام 2023.

وبالذهاب إلى آخر أرقام المسابقة على صعيد الفرق المشاركة حتى المرحلة الخامسة والعشرين نجد التالي.

1. بايرن ميونيخ هو الأقوى على الصعيد الهجومي برصيد 73 هدفاً يليه بوروسيا دورتموند برصيد 68 هدفاً ثم لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 62 هدفاً.

2. بايرن هو أكثر الفرق تصويبا على المرمى برصيد 468 تسديدة.

3. بايرن ميونيخ هو صاحب أكبر عدد من التسديدات اصطدمت بالقائمين والعارضة برصيد 16 تسديدة.

4. بوروسيا دورتموند وأغسبورغ وبريمن ودوسلدورف هم أكثر الفرق تسجيلاً في مرماهم برصيد 3 أهداف في شباك كل منهم.

5. أكثر فريق حصل على ركلات جزاء في المراحل ال25 الماضية هو فرايبورغ برصيد 6 ركلات أحرز منها 5، فيما سجل لايبزيغ (5) وبايرن (4) وأونيون برلين(4)، 100% من ركلات الترجيح التي حصلوا عليها.

6. على صعيد البطاقات الصفراء يعد دوسلدورف هو أكثر فريق حصل على إنذارات بواقع 63 بطاقة صفراء يليه كولن برصيد 59 بطاقة صفراء فيما حصل لاعبو بايرن على 43 بطاقة صفراء وأقل الفرق حصولاً على إنذارات في الموسم الحالي إلى الآن هو دورتموند بواقع 25 بطاقة.

7. بايرن ميونيخ أيضاً هو صاحب أفضل نسبة للتمريرات هذا الموسم حيث بلغت تمريراته الناجحة 89% مقابل 88% نسبة نجاح في التمريرات لبوروسيا دورتموند.

8. يعتمد هجوم بايرن بشكل واضح على الكرات العرضية فهو أكثر فرق المسابقة لعباً للكرات العرضية الناجحة بواقع 406 كرة عرضية.

9. أكثر لاعبو فرق البوندسليغاً تحركاً في الملعب هذا الموسم هم لاعبو باير ليفركوزن الذي ركضوا في الملعب بما مجموعه 2992 كلم في مبارياتهم الخمسة والعشرين في المسابقة، علماً بأن ليفركوزن يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

10. بايرن ولايبزيغ هما أصحاب أقوى خط دفاع في المسابقة إلى الآن بعد أن اهتزت شباك كل منهما 26 مرة بينما بريمن هو صاحب أضعف دفاع بتلقيه 55 هدفاً في 25 مباراة.

ليفاندوفسكي وسانشو الأفضل

• على صعيد الأرقام الفردية بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن وهدافه الأول هو أحد أفضل لاعبي المسابقة إلى الآن بعد أن تصدر قائمة الهدافين بواقع 25 هدفاً سجلها في 23 مباراة يليه بفارق 4 أهداف تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ.

• توماس مولر جناح بايرن هو أكثر لاعبي المسابقة منحا للتمريرات الحاسمة بواقع 16 تمريرة يليه نجم دورتموند ومنتخب إنكلترا الصاعد جادون سانشو برصيد 15 تمريرة حاسمة وهو ما يزيد من قيمة الدولي الإنكليزي البالغ من العمر 20 عاماً فقط إذ أنه أحرز 14 هدفاً ليصبح أكثر لاعبي المسابقة تداخلاً في الأهداف برصيد 29 هدفاً يليه ليفا الذي تداخل في 28 هدفاً (25 هدف + 3 تمريرات حاسمة)، وفيرنر أيضاً الذي تداخل في 28هدفاً (سجل 21 ومرر 7 تمريرات حاسمة).

• ليفاندوفسكي أيضاً هو أكثر لاعبي المسابقة تسديداً على المرمى برصيد 110 تصويبة.

• أكثر لاعبي البوندسليغا تسديداً في "الخشبات الثلاث" هو سيرج غنابري جناح بايرن الذي الذي اصطدمت 4 تصويبات له في القائمين والعارضة.

• البلجيكي أكسيل فيتسيل لاعب دورتموند هو أفضل ممرر للكرة بنسبة نجاح بلغت 95%.

• المهاجم السويدي سيباستيان أندرسيون لاعب أونيون برلين هو أنجح لاعبي الموسم الحالي من الدوري الألماني في الفوز بالكرات المشتركة حيث فاز بـ405 تحدي ثنائي منها 207 تحديات لكرات استثمرها هجومياً علماً بأنه أحرز 11 هدفاً في 25 مباراة.

وبشكل عام فإن الأندية تتأهب لخوض المرحلة السادسة والعشرين انطلاقا من يوم السبت إذ ستستأنف المسابقة بدربي الرور الشهير حيث سيستضيف بوروسيا دورتموند شالكه وسيحل هيرتا برلين ضيفاً على هوفنهايم وفولفسبورغ ضيفاً على أوغسبورغ فيما سيلتقي فورتونا دوسلدورف مع ضيفه بادربورن ولايبزيغ على أرضه مع فرايبورغ، وتنتظر مونشنغلادباخ مواجهة قوية ومثيرة أمام ضيفه فرانكفورت.

وستختتم المرحلة الأحد القادم بلقاء كولن الذي سيحرم من تميمة حظه لأول مرة منذ عام 2008 بسبب الشروط الصحية القاسية مع ضيفه ماينز، وسيحل البطل والمتصدر بايرن ميونيخ ضيفاً على أونيون برلين.



