أرقام من تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني

إعداد - مازن الريس



جماهير البوندسليغا كانت الكاسب الأكبر من مجريات الأحداث هذا الموسم، إذ فرضت المنافسة على متابعيها ترقب اللحظات الأخيرة بسبب سخونة المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وانتصر بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت 5-1 ليضمن الفوز باللقب بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الوصيف والفائز على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-0 فيما تأهل لايبزيغ وباير ليفركوزن إلى دوري أبطال أوروبا.

أبرز أرقام بايرن ميونيخ هذا الموسم أرقام وإحصاءات من تتويج بايرن ميونيخ عدد الانتصارات 24 التعادلات 6 الهزائم 4 النقاط 78 عدد اللاعبين الذين شاركوا 24 أكبر فوز 6 - 0 على فولفسبورغ في 9 مارس 2019 وعلى ماينتس في 17 من الشهر ذاته أكبر هزيمة 3-0 أمام مونشنغلادباخ في 6 - 10 -2018 أطول سلسلة انتصارات 7 أطول سلسلة بلا هزيمة 14

لم يسبق لأي فريق أن فاز بلقب الدوري الألماني سبع مرات توالياً

الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى التي تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعدد أكبر من الألقاب المتتالية كان يوفنتوس الإيطالي (8).

لأول مرة يحصل بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا بعدما كان متأخراً بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند بعد 15 مرحلة.

أكثر لاعب فوزاً بلقب البوندسليغا هو الفرنسي فرانك ريبيري (9).

فولفسبورغ هو الفريق الذي حقق أصعب تتويج بلقب البوندسليغا بعدما كان متأخراً بفارق 11 نقطة عن هوفنهايم بعد المرحلة 18 وذلك في موسم 2008 - 2009.