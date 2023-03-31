آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بوخوم



وضع المهاجم الياباني تاكوما أسانو بوخوم في المقدمة بالدقيقة 13 من مسافة قريبة للمرمى حين تابع تسديدة الفرنسي أنطوني لوسيلا المرتدة من الحارس كيفن تراب.



وأدرك الفرنسي كولو مواني التعادل لآينتراخت بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة من المدافع الأوكراني إيفان أورديتس.



وافتقد أصحاب الضيافة الفاعلية في اللمسة الأخيرة رغم 20 محاولة على المرمى مقابل سبع محاولات للزوار ليخفق فرانكفورت في تحقيق أول انتصار منذ منتصف فبراير شباط.



ويحتل أينتراخت، المركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط خلف فرايبورغ الرابع الذي يستضيف هيرتا برلين السبت.



ويبقى بوخوم في المركز 14 ولديه 26 نقطة.