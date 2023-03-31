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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بوخوم

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تعرضت آمال آينتراخت فرانكفورت في بلوغ المربع الذهبي لضربة بعد التعادل 1-1 على أرضه مع بوخوم في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني اليوم الجمعة.

Reuters

 
وضع المهاجم الياباني تاكوما أسانو بوخوم في المقدمة بالدقيقة 13 من مسافة قريبة للمرمى حين تابع تسديدة الفرنسي أنطوني لوسيلا المرتدة من الحارس كيفن تراب.  

وأدرك الفرنسي كولو مواني التعادل لآينتراخت بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة من المدافع الأوكراني إيفان أورديتس.  

وافتقد أصحاب الضيافة الفاعلية في اللمسة الأخيرة رغم 20 محاولة على المرمى مقابل سبع محاولات للزوار ليخفق فرانكفورت في تحقيق أول انتصار منذ منتصف فبراير شباط.  

ويحتل أينتراخت، المركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط خلف فرايبورغ الرابع الذي يستضيف هيرتا برلين السبت.  

ويبقى بوخوم في المركز 14 ولديه 26 نقطة.

الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت بوخوم
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