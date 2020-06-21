شتوتغارت يقترب من العودة إلى البوندسليغا من قبل beIN SPORTS June 21, 2020 19:36 0:52 دقيقة عزز شتوتغارت مركزه الثاني في دوري الدرجةِ الثانية الألماني، بعد فوزه العريض على مضيّفه "نورنبيرغ" بستة أهداف دون رد، لحساب الجولةِ الثالثةِ والثلاثين. شتوتغارت الألماني -آخر الفيديوهات 2:42 دقيقة ريال سوسييداد (0)/(0) ريال مدريد – التغطية الخاصة 0:39 دقيقة إلغاء نهائي بطولة "أدريا تور" بسبب مرض ديميتروف 0:41 دقيقة ليفربول يخرج بنقطة من موقعة إيفرتون 0:52 دقيقة شتوتغارت يقترب من العودة إلى البوندسليغا 4:00 دقيقة تشيلسي يتجاوز عقبة أستون فيلا ويحصن المركز الرابع 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020 1:00 دقيقة تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:34 دقيقة نيوكاسل يوجه ضربة قوية لأحلام شيفيلد الأوروبية 0:57 دقيقة سلتا فيغو يكتسح ألافيس بسداسية نظيفة