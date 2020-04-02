النادي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألماني أكد وقوفه بجانب الطواقم الطبية في المدينة إضافة للمحتاجين الذين عانوا بسبب ما أحدثه وباء كورونا. وعن هذا قال قائد الفريق ماريو غوميز: نقف معاً كفريق ونساعد حيثما كانت الحاجة إلى المساعدة أكثر إلحاحا.