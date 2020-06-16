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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني الدرجة الثانية

تعادل هامبورغ يعيد أرمينيا بيليفلد إلى البوندسليغا بعد غياب طويل

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سيعود أرمينيا بيليفلد إلى مصاف اندية الدرجة الأولى في ألمانيا للمرة الأولى منذ سقوطه عام 2009 على رغم عدم خوضه أي مباراة الثلاثاء، وذلك بعد تعادل أقرب منافسيه هامبورغ على أرضه مع أوسنابروك 1-1.

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وضمن بيليفيلد المتصدر أحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة إلى البوندسليغا لأنه يتقدم على هامبورغ بفارق 7 نقاط قبل مرحلتين من انتهاء الموسم ويملك مباراة مؤجلة.

وينحصر السباق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة والمركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق ضد صاحب المركز السادس عشر في الدرجة الأولى، بين ثلاثة فرق هي هامبورغ وشتوتغارت وهايدنهايم.

ويحتل شتوتغارت المركز الثالث حالياً لكنه خاض مباراة أقل وبفارق نقطتين عن هامبورغ.
 

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