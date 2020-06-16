وضمن بيليفيلد المتصدر أحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة إلى البوندسليغا لأنه يتقدم على هامبورغ بفارق 7 نقاط قبل مرحلتين من انتهاء الموسم ويملك مباراة مؤجلة.



وينحصر السباق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة والمركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق ضد صاحب المركز السادس عشر في الدرجة الأولى، بين ثلاثة فرق هي هامبورغ وشتوتغارت وهايدنهايم.



ويحتل شتوتغارت المركز الثالث حالياً لكنه خاض مباراة أقل وبفارق نقطتين عن هامبورغ.

