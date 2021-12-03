وانتظر الضيوف حتى الشوط الثاني لتحقيق الانتصار، حيث تقدموا في النتيجة أولاً عن طريق تومير حامد في الدقيقة السادسة والستين.



ثم أمّن جون كوترومبـيس النقاط الثلاث لويسترن سيدني، بإضافة الهدف الثاني في الوقت المضاف، ليصل الفريق إلى نقطته الخامسة من ثلاث مباريات، بينما كانت الهزيمة هي الأولى لويلنغتون في الموسم.