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البرتغالي ناني يغادر ملبورن فيكتوري بعد 10 مباريات

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غادر البرتغالي ناني الجناح السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي فريقه ملبورن فيكتوري بعد 10 مباريات فقط في الدوري الأسترالي لكرة القدم، حسب ما أعلن ناديه.

AFP

وكان ملبورن فيكتوري رحّب بوصول الجناح البالغ 36 عاماً العام الماضي باعتباره أحد أكبر الصفقات في الدوري الأسترالي منذ سنوات.

إلاّ أن ناني لم يرتقِ إلى مستوى الآمال المعقودة عليه وفشل في التسجيل في جميع المباريات التي خاضها، قبل أن تؤدي إصابة خطيرة في ركبته إلى استبعاده من بقية منافسات الموسم. 

وقال فيكتوري في بيان "يوّد النادي أن يشكر ناني على مساهمته ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل". 

انضم ناني إلى الدوري الأسترالي قادماً من نادي فينيتسيا الإيطالي، بعدما تنقل في دوريات الولايات المتحدة وإسبانيا وتركيا عقب رحيله عن يونايتد في عام 2015. خاض 112 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال وفاز بلقب "بريميرليغ" أربع مرات مع يونايتد. 

وأنهى ملبورن فيكتوري الموسم في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير.
 

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