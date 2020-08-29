نيولز أولد بويز يشجع على انتقال ميسي والسبب مالي بحت من قبل beIN SPORTS August 29, 2020 21:26 2:18 دقيقة يُعَوّل نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني على صَفقةِ انتقال ميسي للخروج من الأزمةِ المالية التي يمُر بها حَاليا كَغالبية الأندية في البلاد. تقارير إخبارية نيولز أولد بويز ميسي -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة مراسم تتويج أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنكليزي 0:44 دقيقة أوباميانغ يهدي هدفه لروح الممثل تشادويك بوزمان ! 5:49 دقيقة أرسنال بطلاً لدرع الاتحاد الإنكليزي 3:47 دقيقة كأس الدرع الخيرية: "مباراة في ظروف استثنائية" 1:06 دقيقة طواف فرنسا: بروتوكول صحي صارم 0:33 دقيقة البريطانية ليزي ديغنان تفوز بطواف فرنسا 5:07 دقيقة اتحاد العاصمة ينشر الحكم الصادر عن الـ"كاس" 2:01 دقيقة تشيلسي "ملك" الميركاتو الصيفي 0:47 دقيقة ميسي يمتلك الحق باتخاذ قرار البقاء أو المغادرة 5:24 دقيقة ما مدى أهمية مباراة كأس الدرع الخيرية؟