نادي بوكا جونيورز يحتفل بتنصيب رئيسه الجديد آميال December 20, 2019 21:35 2:05 دقيقة احتفل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بتـنصيب رئيسه الجديد خورخي آميال بحضور لاعب الفريق السّابق خوان رومان ريكيلمي وتنوي إدارة النّادي إجراء تغييرات جذريّة على الصّعيدين الرياضي والتنظيمي. تقارير إخبارية بوكا جونيورز -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة هوفنهايم يغيّر حال دورتموند في 8 دقائق!! 2:05 دقيقة نادي بوكا جونيورز يحتفل بتنصيب رئيسه الجديد آميال 1:27 دقيقة ماذا قال فان دايك وفينالدوم عن نهائي الموندياليتو؟ 2:53 دقيقة الأشغال تتواصل بملعب لوسيل 2:24 دقيقة كرة القدم يمكنها تغيير العالم نحو الأفضل 3:10 دقيقة منطقة اللؤلؤة في قطر من أهم الوجهات السياحية 3:26 دقيقة الجيل المبهر يستقطب مجموعة جديدة من الأساطير 3:05 دقيقة تونس لن تشارك في "شان الكاميرون 2020" 10:24 دقيقة قائد فلامنغو يطالب زملائه باقتناص الفرصة التاريخية 7:51 دقيقة جيزوس يقدر ليفربول ويعرف كيف يبطل أسلحته