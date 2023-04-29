ماتيو كورونيل افتتح التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض عند الدقيقة 15، واضطر الضيوف لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خوسيه باراديلا بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن ينقذهم خواكين باريرا من الخسارة بهدف عكسي أودعه مرمى فريقه عند الدقيقة 87، مانحاً ريفر بليت نقطة رفعت رصيده إلى 34 في الصدارة.

