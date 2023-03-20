لوكاس بيلتران افتتح التسجيل لريفر بليت من ركلة جزاء ناجحة عند الدقيقة السابعة، وضاعف أغوستين النتيجة للضيوف عند الدقيقة 74 رافعاً رصيدهم إلى 18 نقطة في الصدارة.

وحقق إنستيتيوتو كوردوبا فوزاً مفاجئاً على مستضيفه بوكا جونيورز 3-2.

خواكين منح الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 12، وبحلول الدقيقة 19، ضاعف أدريان مارتينيث النتيجة للضيوف.

ومن ركلة حرة مباشرة قلص مارتن باييرو الفارق لبوكا في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول، إلا أن سانتياغو رودريغيز أعاد الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله ثالث أهداف كوردوبا مطلع الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 85 هدفاً ثانياً لبوكا أحرزه ميغيل سيرانو، دون أن يجنبَ فريقَه الخسارة.

