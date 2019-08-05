هدف المباراة الأول حمل توقيع رافاييل بوري، من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثالثة والعشرين.

بعدها بقليل وعند الدقيقة الثلاثين، تمكن ماتياس سواريز من تعزيز تقدم بطل كوبا ليبرتادوريس، بإحرازه الهدف الثاني.

أما هدف تأمين الانتصار فحمل توقيع اللاعب ذاته، وذلك في الدقيقة السابعة والثمانين، ليصل ريفر بليت إلى نقطته الرابعة من مباراتين، فيما بقي لانوس بنقطة واحدة.

أما الغريم اللدود بوكا جونيورز فحقق انتصاره الأول في الموسم أيضاً، بعد عودته بالانتصار بهدفين من ملعب باترو ناتو دي بارانا.

بوكا جونيورز حسم المباراة مبكراً إذ تقدم بالهدف الأول عن طريق إيدواردو سالفيو في الدقيقة السادسة وفي الدقيقة الخامسة عشرة برز نجم الفريق وقائده كارلوس تيفيز بإحرازه الهدف الثاني والذي كان كافياً لتأمين انتصار بوكا جونيورز الذي رفع رصيده لأربع نقاط فيما بقي باترو ناتو دي بارانا برصيد ثلاث نقاط.

