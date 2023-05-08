هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة جزاء أعلنها الحكم في الوقت المبدد وترجمها إلى هدفِ الكولومبي ميغيل بورخا قبل أن تبدأ اشتباكاتٌ بين لاعبي الفريقين وكذلك الجهاز الفني، اضطر معها حكم المواجهة إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه ثلاثة لاعبين من صفوف ريفر بيلت وثلاثةٍ آخرين من صفوف بوكا جونيورز بالإضافة إلى بطاقة حمراء في حق مدرب بوكا خورخي ألميرون.

