من دون مشاركة نجمه الجديد دانييلي دي روسي الذي حضر المباراة من المقصورة الرئيسية، فشل وصيف بطل ليبرتادوريس في مجاراة ضيفه في شوط المباراة الأول، الذي أضاع فيه هوراكان عددا من الفرص، لكن الوضع اختلف تماما في نصف المباراة الثاني الذي كان فيه حارس مرمى الضيف أنتوني سيلفا نجما بلا منازع، بعد تصديه لعدد من الفرص المحققة لثنائي الهجوم كارلوس تيفيس وماورو زاراتي، ليخرج كل فريق من المباراة بنقطة في مستهل مشواريهما في البطولة.

