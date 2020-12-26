بيكاسيسيه يستقيل من تدريب راسينغ من قبل beIN SPORTS December 26, 2020 19:12 0:56 دقيقة أعلن سيباستيان بيكاسيسيه مدرب راسينغ كلوب الأرجنتيني استقالته من منصبه كمدير فني للفريق بعد أيام من الإقصاء في كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز في ربع النهائي. تقارير إخبارية الدوري الأرجنتيني راسينغ كلوب -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة بيكاسيسيه يستقيل من تدريب راسينغ 1:21 دقيقة فرنانديز يشيد بليستر وفاردي مقتنع بالتعادل 4:46 دقيقة أستون فيلا ينتصر بالثلاثة ويحسّن موقعه 4:18 دقيقة قمة ليستر ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل 1:29 دقيقة ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي 0:48 دقيقة شروط صارمة من أجل مشاركة روسيا في مونديال اليد 0:44 دقيقة زيلر لاعب تشارلوت هورنتس يخضع لجراحة ناجحة 2:46 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي 4:00 دقيقة بروكلين يتألق أمام سلتيكس وليكرز يستعيد نغمة الفوز 0:25 دقيقة إصابة أكرم عفيف لاعب السد بـ"كوفيد-19"