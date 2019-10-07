هذا الهدف حمل توقيع أغوستين ألميندرا في الدقيقة التاسعة عشرة، وتمكن بوكا جونيورز من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، على الرغم من طرد لاعبه خوليو بوفاريني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتغلب ريفر بليت على ضيفه باتروناتو دي بارانا بهدفين نظيفين.

ويدين ريفر بليت بالفضل في هذا الانتصار للاعبه رافاييل بورّي الذي أحرز الهدفين وجاءا في دقيقتين متتاليتين، وهما التاسعة والخمسون والستون. ويحتل ريفر بليت المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بوكا جونيورز.

وحقق خيمناسيا أول فوز له منذ تولي دييغو مارادونا تدريبه، بعد عودته بالانتصار من ملعب غودوي كروز بأربعة أهداف لهدفين.

خيمناسيا تقدم مبكراً في النتيجة، عن طريق لياندور كونتين منذ الدقيقة الثانية، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عزز فيكتور أيالا تقدم فريق مارادونا بإضافته الهدف الثاني .

لكن سرعان ما قلص خوان برونيتا الفارق بإحرازه الهدف الأول لغودوي كروز قبل نهاية الشوط الأول.

وعلى الرغم من إشهار الحكم الورقة الحمراء في وجه هيكتور فاريلا لاعب غودوي كروز، إلا أن الفريق تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الحادية والستين عبر برونيتا أيضاً.

ثم جاءت نقطة التحول في المباراة بطرد الحكم لميغيل جاكيت لاعب غودوي كروز في الدقيقة الثانية والثمانين، لينهار الفريق بعد ذلك، ويتمكن بعدها مباشرة فيكتور أيالا من إحراز الهدف الثالث لخيمناسيا، قبل أن يؤمن ماتياس غارسيا الانتصار بهدف رابع في الدقيقة السابعة والثمانين، مهدياً مارادونا الانتصار الأول، والابتعاد عن قاع الترتيب بفارق نقطة أمام غودوي كروز.

