وكان بوكا دخل الجولة الأخيرة متقدما بفارق نقطة واحدة في الصدارة أمام راسينغ ورغم تعادله على أرضه مع إنديبنديني جاء فوز غريمه ريفر بلايت على راسينغ 2-1 بمثابة الهدية لينهي الموسم برصيد 52 نقطة مقابل 50 لراسينغ محققا اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

