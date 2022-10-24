وكان بوكا دخل الجولة الأخيرة متقدما بفارق نقطة واحدة في الصدارة أمام راسينغ ورغم تعادله على أرضه مع إنديبنديني جاء فوز غريمه ريفر بلايت على راسينغ 2-1 بمثابة الهدية لينهي الموسم برصيد 52 نقطة مقابل 50 لراسينغ محققا اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.
بوكا جونيورز يتوّج بطلا ً للدوري الأرجنتيني
وكان بوكا دخل الجولة الأخيرة متقدما بفارق نقطة واحدة في الصدارة أمام راسينغ ورغم تعادله على أرضه مع إنديبنديني جاء فوز غريمه ريفر بلايت على راسينغ 2-1 بمثابة الهدية لينهي الموسم برصيد 52 نقطة مقابل 50 لراسينغ محققا اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.
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