وجاء هدف المباراة عن طريق ماتياس زاراتشو في الدقيقة السابعة والعشرين، ليتمكن ريسينغ كلوب من تقليص الفارق الذي يفصله عن بوكا جونيورز في صدارة الترتيب إلى نقطتين فقط.

وعاد ريفر بليت بتعادل ثمين وصعب من ملعب آرسنال سا راندي، بثلاثة أهداف لمثلها. آرسنال أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين، حيث افتتح لوكاس بيوفي الأهداف في الدقيقة العاشرة، ثم أتبعه خوان كابروف بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وعاد ريفر بليت إلى أجواء المباراة عبر إيغناسيو سكوكو في الدقيقة الثامنة والخمسين، لكن نيكولاس خيمينيز أعاد الفارق إلى هدفين، بإضافته هدفا ثالثا لآرسنال في الدقيقة الثانية والستين. وواصل ريفر بليت المقاومة، وقلص الفارق مجددا عبر سكوكو في الدقيقة الثامنة والستين، ثم تمكن بطل أمريكا الجنوبية من إدراك التعادل الثمين قبل دقائق قليلة على نهاية المباراة، بهدف عكسي أحرزه فيرناندو تورنت، ليخرج كل فريق من المواجهة بنقطة.