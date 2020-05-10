"الأبطال الحقيقيون".. موقف مؤثر من اللاعبين الأرجنتينيين May 10, 2020 13:46 1:54 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة المسموح والممنوع للاحتفال بهدف في الدوري الألماني 1:54 دقيقة "الأبطال الحقيقيون": رسالة لاعبي الدوري الأرجنتيني 2:42 دقيقة الرياضيون سيتعرضون لضغوطات كبيرة بسبب كورونا 1:39 دقيقة مارادونا الإنساني يرسم البسمة على وجوه مواطنيه 3:06 دقيقة آخر أخبار الكرة الإيطالية 1:13 دقيقة خواكين متفائل 0:42 دقيقة ايكاردي وسان جيرمان نحو تمتين الشراكه 5:06 دقيقة آخر أخبار المشهد الكروي في الدوري الإنكليزي 1:36 دقيقة ادريسي مقتنع بخياراته وباب الانتقال مفتوحا 1:42 دقيقة سولشار متحمس للعودة