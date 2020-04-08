إطلاق حملة تبرّعات في الأرجنتين من قبل beIN SPORTS April 8, 2020 11:58 1:58 دقيقة في ظل تفشي وباء كورونا، تسارع الأندية الأرجنتينية والاتحاد الكروي، إلى تقديم المساعدة للمجتمع، بما يملكون من منشآت وإمكانيات لوجستية. تقارير إخبارية الدوري الأرجنتيني -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة إطلاق حملة تبرّعات في الأرجنتين 3:27 دقيقة عبد الله يوسف يتحدث عن تجربته الإحترافية 0:27 دقيقة احتمال استئناف الدوري الهولندي في شهر يونيو 0:21 دقيقة فليك:" علينا التعوّد على الظروف الجديدة" 3:10 دقيقة مقابلة حصرية مع ستيفان مبيا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:27 دقيقة رونالدينيو يخرج من السجن 0:35 دقيقة اتفاق على تخفيض الرواتب في الدوري الفرنسي 1:00 دقيقة "المشاريع والإرث" تنفي الادعاء الأمريكي 11:27 دقيقة موجز الأخبار