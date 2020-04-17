بيليغرينو مدربا جديدا لفيليز الارجنتيني

أعلن نادي فيليز سارسفيلد الارجنتيني لكرة القدم على حسابه الرسمي الجمعة أنه تعاقد مع لاعبه السابق ماوريتسيو بيليغرينو للاشراف على تدريب الفريق الاول خلفا لغابريال هاينتسه.

وسيرتبط بيليغرينو بعقد مع ناديه الجديد حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وقال فيليز على موقعه على تويتر "ماوريتسيو بيليغرينو يعود الى البيت! اهلا وسهلا بك فلاكو (النحيف)" في اشارة الى لقبه عندما كان لاعبا في صفوفه.

وبدأ بيليغرينو (48 عاما) مسيرته لاعبا في صفوف فيليز خلال الحقبة الذهبية للنادي في التسعينيات وتوج معه باللقب المحلي اربع مرات وبكأس كوبا ليبرتادوريس.

ثم انضم الى صفوف برشلونة الاسباني على سبيل الاعارة وحاز في صفوفه الدوري المحلي، ومنه الى فالنسيا الذي كان حينها باشراف المدرب رافايل بنيتيز حيث فاز باللقب مرتين وبلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين.

ثم التحق ببنيتيز عندما اشرف الاخير على نادي ليفربول الانكليزي لمدة ستة اشهر عام 2005 لكنه لم يتمكن من خوض دوري ابطال اوروبا في ذلك العام عندما توج بها فريقه كونه كان خاضها في صفوف فريق آخر في مطلع الموسم.

واشرف بيليغرينو على تدريب ساوثمبتون الانكليزي عام 2017 لكنه لم يمكث اكثر من 8 اشهر في منصبه قبل ان يقال. كما درب نادي ليغانيس في اسبانيا، واستوديانتيس وانديندينتي في بلاده.