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بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية

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أعلن نادي بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني لكرة القدم عبر قناته على يوتيوب الثلاثاء، إقالة مدربه ميغيل أنخل روسو عقب بدايته الكارثية في الموسم الحالي.

AFP

وجاء في الشريط المصور الذي بثه النادي لافتة كتب عليها "لم يعد ميغيل أنخل روسو مدرباً لبوكا. بعد 64 مباراة، انتهت ولايته الثانية".

وارتبط روسو، البالغ 65 عاماً، بعقد مع بوكا حتّى كانون الأول/ديسمبر المقبل بعدما عاد لتسلم المهام الفنية في كانون الثاني/يناير 2020 وقاده لاحراز لقب الدوري المحلي.

ويقبع فريق الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في المركز الـ 24 من الدوري (من أصل 26 فريقاً) بعد مرور 6 مراحل برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات وخسارتين. سجل هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف.

وسبق للمدرب الأرجنتيني ولاعب الوسط السابق أن أشرف على بوكا في عام 2007 نجح خلالها في قيادته الى إحراز لقب مسابقة كأس ليبرتادوريس، البطولة الأهم لاندية أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا. 

وسيتولى سيباستيان باتاليا الذي يشرف على الفريق الرديف تدريب الفريق الأوّل موقتاً.

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