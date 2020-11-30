بوكا جونيورز يحيي ذكرى مارادونا في "لا بومبونيرا" أمام دموع ابنته





وحقق بوكا الفوز بنتيجة 2-صفر بفضل ثنائية للاعبه الكولومبي ايدوين كاردونا 12 و20 الذي احتفل بالهدف الأول بتوجّهه وزملائه نحو المكان المخصص للمتوج بمونديال 1986 وعائلته والذي كانت تجلس فيه ابنته الكبرى دالما، حيث وضعوا أرضاً قميص المنتخب الأرجنتيني الذي يحمل الرقم 10 واسمه، وصفّقوا أمامها حيث بدت متأثرة بشدة قبل أن تنهمر في البكاء.

ولعب مارادونا الذي فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاماً جراء سكتة قلبية، مع بوكا جونيورز على فترتين في موسم 1981- 1982 ومن ثم بين 1995 و1997، فيما دافع عن ألوان نيولز أولد بويز في موسم 1993 – 1994.

وتزيّن ملعب "لا بومبونيرا" الخالي من الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بلافتات ويافطات خاصة بلاعبه السابق، بما فيها لوحة قماش ضخمة أعطاها مارادونا بنفسه لمشجعي بوكا منذ قرابة 30 عاماً.

وعند الاستراحة، أطفئت الأنوار في الملعب بالكامل فيما سُلّط الضوء فقط على لافتة صفراء ضخمة تحمل صورة "بيبي دي اورو" (الفتى الذهبي) كتب عليها "دييغو ايتيرنو" دييغو الأبدي، مرفقة بسنة 1960 التي ولد فيها وعلامة اللانهاية، بدلاً من "2020" في دلالة على انه خالد.

وقبل المباراة، دخل جميع اللاعبين والحكام وهم يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني مع اسم اللاعب ورقمه وسط صورة كبيرة له في دائرة منتصف الملعب حيث وقف الجميع دقيقة صمت.

وخاض لاعبو بوكا المباراة كاملة بقميص النادي وأرقامهم الخاصة إلا أنّها حملت جميعها اسم مارادونا بدلاً من أسمائهم.