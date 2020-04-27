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الدوري الأرجنتيني

إلغاء الدوري الأرجنتيني لموسم 2019-2020 نهائياً ومارادونا يتجنب الهبوط

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء الدوري المحلي الذي توقف منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروسي كورونا بحسب ما قاله رئيسه كلاوديو تابيا الإثنين.

Reuters

 

وقال تابيا في حديث لشبكة "تي أن تي": "سنقوم بإسدال الستار على الدوري واختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل".

كما أعلن الاتحاد عدم اعتماد مبدأ الهبوط هذا الموسم والموسم الذي يليه.

وسيبقى نادي جيمناسيا اي ايسغريما دي لا بلاتا الذي يشرف على تدريبه النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا والذي يحتل المركز التاسع عشر من أصل 24 فريقاً في مصاف الدرجة الأولى.

وبرر تابيا إجراءات وقف الدوري نهائياً لضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية التي ترزح تحتها الأندية والتي تعتبر مؤسسات غير ربحية في الأرجنتين.

وتستمر إجراءات الحجر الصحي في الأرجنتين التي قررتها الحكومة المحلية في 20 اذار/مارس، إلى 10 ايار/مايو على الأقل.

دييغو مارادونا الدوري الأرجنتيني فيروس كورونا
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