وأضاف الفريق في بيان أصدره صباح اليوم أنه رغم الجهود الجبارة التي بذلها الفريق الطبي في مستشفى كور لم يتمكن جينو صاحب الستة والعشرين عاما من تجاوز تحديه الأكبر والأخير. وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا قلنا وداعا لأحد الأضواء الساطعة في فريقنا".

