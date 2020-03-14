ماكسيميليان شاخمان يتوّج بلقب باريس نيس للدراجات الهوائية March 14, 2020 19:21 0:35 دقيقة توج الدراج الألماني ماكسيميليان شاخمان بلقب سباق باريس نيس للدراجات الهوائية تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلق كافة المسابقات 0:38 دقيقة الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن وقف جميع أنشطته 0:30 دقيقة كورونا يتسبب بتوقيف الدوري الجزائري لمدة أسبوعين 0:27 دقيقة الشمال القطري يتوّج بلقب البطولة العربية للأندية 2:08 دقيقة إعادة انتخاب وديع الجريء رئيساً للاتحاد التونسي 0:35 دقيقة شاخمان يتوّج بلقب باريس نيس للدراجات الهوائية 0:22 دقيقة بادربورن يقرر وضع 45 شخصا في الحجر الصحي الجزئي 0:55 دقيقة قطر توقف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 29 مارس 0:37 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي ستعقد اجتماعاً طارئاً 0:48 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر