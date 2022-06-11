دراج فريق موفيستار كان الأسرع خلال مرحلة جبلية ربطت سان شافري وفوجاني على مسافة مائة وخمسة وثلاثين كيلومتراً حيث حل أولاً مسجلاً توقيتا قدره ثلاث ساعات وثلاث وخمسون دقيقة وخمس وثلاثون ثانية متقدما على السلوفيني بريموج روغليتش الذي انتزع صدارة الترتيب العام قبل مرحلة واحدة من ختام السباق.

