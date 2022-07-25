فوس بطلة العالم على الطرق ثلاث مرات اجتازت خط النهاية في ثلاث ساعات، وأربع عشرة دقيقة، وثانيتين لتتفوق في السباق البالغ مسافته مائة وستة وثلاثين كيلومتراً وأربعمائة متراً بين مو وبروفان على الإيطالية سيلفيا بيرسيكو والبولندية كاسيا نيفيادوما.

