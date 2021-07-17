احتفظ بوغاتشار الذي حل ثامنًا السبت بالقميص الاصفر قبل المرحلة الأخيرة التي لا تشكل تحديًا كبيرًا للدراجين حتى وصولهم إلى خط النهاية في جادة شانزيليزيه في العاصمة باريس.

حقق بوغاتشار (22 عامًا) الفوز في ثلاث مراحل من نسخة هذا العام في طريقه الى فرض سيطرته على الطواف، ما يُذكر بالبطلين السابقين الإسباني ألبرتو كونتادور والبريطاني كريس فروم، حيث تألق في مراحل ضد الساعة والجبلية.

وسيفوز أيضًا بجائزتي أفضل دراج تحت 25 عامًا والقميص المنقطة لمَلِك الجبال، وهي ثلاثية حققها أيضًا في أول مشاركاته العام الماضي.

لم يكن هناك تغيير في المراكز الثلاثة الأوائل في الترتيب العام بعد مرحلة بدأت من ليبرون حيث احتشد المشجعون على جوانب الطرق وصولاً إلى مزارع الكروم الجميلة في سانت إميليون.

وقال بوغاتشار "أنا سعيد أن الطواف يقترب من نهايته. لقد كانت ثلاثة أسابيع شاقة جدًا. لم أكن متحفزًا كثيرًا ليل أمس وكان عليّ أن أدخل في الأجواء".

فيما كان هذا الفوز الثاني لأيرت في سباق هذا العام والخامس في مسيرته ولكن الأول في مرحلة ضد الساعة، وأكد بعد الفوز "في هذه المرحلة من مسيرتي، أولويتي هي الفوز بالكلاسيكيات التي ما زالت مفقودة من سجلي".



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 20:

1- البلجيكي فوت فان أيرت 35:53 دقيقة

2- الدنماركي كاسبر أسغرين بفارق 21 ثانية

3- الدنمارك يوناس فينيغيغارد بفارق 32 ث

4- السويسري ستفان كونغ بفارق 38 ث

5- السويسري ستيفان بيسيجيه بفارق 55 ث



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 80:16:59 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:20 دقائق

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 7:03 د

4- الأسترالي بن أوكنور بفارق 10:02 دقائق

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 10:13 د

