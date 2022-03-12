سيطرة كبيرة لفريق الدوحة للدراجات من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 14:33 2:55 دقيقة شهدت بطولة قطر الوطنية للدراجات على الطريق، منافسةً كبيرةً بين الفرق المشاركة في النسخةِ التي أقيمت في مدينةِ دُخان غير أن السيطرةَ كانت لفريق الدوحة للدراجات الذي نال الحصة الأكبر من التتويجات. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة الترجي يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النجم 3:54 دقيقة ليفربول يفوز على برايتون وصلاح يواصل التألق 1:13 دقيقة بنزيمة سعيد بتفوقه على دي ستيفانو 2:55 دقيقة سيطرة كبيرة لفريق الدوحة للدراجات 2:40 دقيقة الفوز الـ700 لموراي وعودة قوية لرادوكانو 0:35 دقيقة إقصاء أبراموفيتش من منصبه كمدير لتشيلسي 2:44 دقيقة ماميلودي صن داونز يتخطى الأهلي المصري ويعزز صدارته 9:00 دقيقة فيرمينو يطمح لتحقيق الإنجازات مع البرازيل 1:34 دقيقة 50 نقطة لليبرون وسقوط فينيكس 3:20 دقيقة وفاق سطيف للإطاحة بأمازولو