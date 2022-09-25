البلجيكي إيفينيبويل يواصل موسمه المتميز بتتويجه بلقب بطولة العالم من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 21:17 1:49 دقيقة واصلُ الدراجُ البلجيكي ريمكو إيفين بويل موسمَه المميّز، فبعد تتويجهِ بلقبِ طوافِ إسبانيا للدراجات الهوائية، انتزع لقبَ بطولةِ العالم لسباق الطـُرق ليصبحَ أولَ بلجيكي يتوجُ بلقبٍ مماثل منذ فيليب جيلبير عامَ 2022. تقارير إخبارية الدراجات الدراجات الهوائية -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة تولوز يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 0:48 دقيقة ريال يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة 1:01 دقيقة فيدرر يلتقي بالأطفال جامعي الكرات 1:49 دقيقة البلجيكي إيفينيبويل يواصل موسمه المتميز 3:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج فريق العالم بلقب كأس لايفر 2:39 دقيقة فيدرر: فريق العالم استحق الفوز 10:04 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي