المرحلة التي امتدت لمسافة مئتين وثلاثة كيلومترات قطعها الدراج البرتغالي في ظرف خمس ساعات وثلاث وخمسين دقيقة وسبع وعشرين ثانية متقدما على البريطاني غيرانت توماس الذي استعاد صدارة الترتيب العام.
البرتغالي جواو ألميدا يفوز بالمرحلة السادسة عشرة من سباق إيطاليا
المرحلة التي امتدت لمسافة مئتين وثلاثة كيلومترات قطعها الدراج البرتغالي في ظرف خمس ساعات وثلاث وخمسين دقيقة وسبع وعشرين ثانية متقدما على البريطاني غيرانت توماس الذي استعاد صدارة الترتيب العام.
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