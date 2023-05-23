المرحلة التي امتدت لمسافة مئتين وثلاثة كيلومترات قطعها الدراج البرتغالي في ظرف خمس ساعات وثلاث وخمسين دقيقة وسبع وعشرين ثانية متقدما على البريطاني غيرانت توماس الذي استعاد صدارة الترتيب العام.

