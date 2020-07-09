فروم يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم

وتوج فروم بلقب سباق فرنسا للدراجات في أعوام 2013 و2015 و2016 و2017 ويفصله بذلك فوز واحد عن معادلة الرقم القياسي وهو خمسة ألقاب والذي سبقه إلى تحقيقه كل من جاك أنكيتل وإيدي ميركس وبرنار إينو وميغيل أندورين.

وقال ديف بريلسفورد مدير عام الفريق ”ينتهي عقد كريس الحالي في ديسمبر واتخذنا الآن قرارا بعدم تمديده. أصدرنا هذا الإعلان بصورة مبكرة عن المعتاد لوضع حد للتكهنات ومساعدة الفريق على التركيز على السباقات المقبلة".

وقال فروم الذي تعرض لحادث خطير في العام الماضي قبل عودته للسباقات في فبراير/شباط إنه يركز اهتمامه حاليا على السعي لتحقيق الفوز باللقب الخامس في السباق الكبير مع فريقه الحالي.

وأضاف المتسابق البريطاني ”أمضيت عقدا استثنائيا مع الفريق وحققنا سويا الكثير من الانجازات ودائما سأعتز بذكرياتي معه".

