العربية
English
الدوري الاسباني
الدراجات الهوائية

فروم يغادر فريق إنيوس نهاية الموسم

من قبل

قال فريق إنيوس في بيان يوم الخميس إن متسابقه البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات سيترك الفريق في نهاية الموسم الحالي.

AFP

وتوج فروم بلقب سباق فرنسا للدراجات في أعوام 2013 و2015 و2016 و2017 ويفصله بذلك فوز واحد عن معادلة الرقم القياسي وهو خمسة ألقاب والذي سبقه إلى تحقيقه كل من جاك أنكيتل وإيدي ميركس وبرنار إينو وميغيل أندورين.

وقال ديف بريلسفورد مدير عام الفريق ”ينتهي عقد كريس الحالي في ديسمبر واتخذنا الآن قرارا بعدم تمديده. أصدرنا هذا الإعلان بصورة مبكرة عن المعتاد لوضع حد للتكهنات ومساعدة الفريق على التركيز على السباقات المقبلة".

وقال فروم الذي تعرض لحادث خطير في العام الماضي قبل عودته للسباقات في فبراير/شباط إنه يركز اهتمامه حاليا على السعي لتحقيق الفوز باللقب الخامس في السباق الكبير مع فريقه الحالي.

وأضاف المتسابق البريطاني ”أمضيت عقدا استثنائيا مع الفريق وحققنا سويا الكثير من الانجازات ودائما سأعتز بذكرياتي معه".
 

كريس فروم
السابق كوينتانا يتعرّض لحادث سير
اقرأ
كوينتانا يتعرّض لحادث سير
التالي

آخر الأحداث