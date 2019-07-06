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كوبا أمريكا 2019
الدراجات الهوائية

طواف فرنسا 2019: الهولندي تونيسين بطل المرحلة الافتتاحية

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أحرز الدراج الهولندي مايك تونيسين المركز الأول للمرحلة الافتتاحية من النسخة الـ106 لطواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز/يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.

AFP


ويعتبر فوز الهولندي البالغ من العمر 26 عاما بالمرحلة الافتتاحية التي انطلقت من بروكسل وعادت إليها بعدما قطع الدراجون 194,5 كلم، مفاجئا إذ لم يسبق له أن فاز بمرحلة في طواف فرنسا، أو جيرو إيطاليا أو فويلتا إسبانيا.

وتقدّم تونيسين في نهاية المرحلة بالسرعة النهائية على السلوفاكي بيتر ساغان، بطل العالم السابق الفائز بـ11 مرحلة في السباق الفرنسي بين 2012 و2018، والأسترالي كاليب إيوان.

وفصلت السرعة النهائية بين الدراجين الـ29 الأوائل، فيما حل بطل العام الماضي البريطاني جيراينت توماس في المركز 111 بفارق دقيقة و52 ثانية عن دراجي الطليعة، وبطل أولمبياد ريو 2016 البلجيكي غريغ فان أفرمايت في المركز الحادي عشر.

                  
- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:
1-الهولندي مايك تونيسن        4,22,47 ساعة
2-السلوفاكي بيتر ساغان        التوقيت ذاته
3-الأسترالي كاليب إيوان        التوقيت ذاته
4-الإيطالي جياكومو نيتسولو      التوقيت ذاته
5-الإيطالي سوني كولبريلي       التوقيت ذاته

طواف فرنسا للدراجات مايك تونيسين
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