الكولومبي غافيريا يؤكد تعافيه من فيروس كورونا

وتم الإعلان في 27 شباط/فبراير عن إلغاء المرحلتين الأخيرتين من الطواف بعد تسجيل حالتي إصابة بين الفرق المشاركة، قبل ان يعلن المسؤولون الصحيون في الإمارات لاحقا تسجيل ست حالات إضافية.

ووضعت بعض الفرق في الحجر الصحي في الدولة لفترة موقتة، قبل ان يتاح لعدد منها العودة الى بلادهم.

وكتب غافيريا عبر حسابه على انستاغرام الخميس "الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءت سلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى".

وانتظر الدراج البالغ من العمر 25 عاما والذي يدافع عن ألوان "فريق الإمارات" للدراجات الهوائية، حتى 12 آذار/مارس الحالي ليؤكد انه من بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الطواف.

ولا يزال الدراج الكولومبي موجودا في الإمارات، وهو أكد ان "تركيزي الآن ينصب على العودة الى بلادي والاجتماع مجددا مع عائلتي".

لكن كولومبيا، كما العديد من دول العالم، فرضت قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر ضمن جهود مكافحة وباء "كوفيد-19". وطلبت السلطات المحلية من السكان التزام منازلهم حتى 13 نيسان/أبريل، كما أقفلت حدودها وأوقفت حركة الطيران التجاري.

كما أعلنت الامارات الإثنين تعليق "جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت" لمدة أسبوعين، موضحة ان القرار قابل "للمراجعة والتقييم" وأنه "لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية".

وسجلت كولومبيا نحو 500 إصابة وست وفيات معلنة بفيروس كورونا.