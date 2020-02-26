الدنمارك تحطم الرقم القياسي لسباق المطاردة للفرق

وتفوق الرباعي الدنماركي بزمن 3:46,579 دقائق في تصفيات السباق النهائي، بفارق أقل من ثانيتين عن الرقم القياسي السابق (3:48,012 دقائق).

وحقق الفريق الأسترالي الرقم السابق في بطولة العالم العام الماضي في بولندا، حيث حل في المركز الأول أمام بريطانيا والدنمارك.

وتألف الفريق الدنماركي اليوم من لاسي نورمان هانسن ويوليوس يوهانسون وفريدريك رودنبرغ مادسن وراسموس بيدرسن، وحققوا معدل سرعة بلغ 63,554 كلم/ساعة.

ويأتي الرقم القياسي الجديد في هذه الفئة المدرجة ضمن المنافسات الأولمبية، قبل أشهر من دورة الألعاب الصيفية 2020 التي من المقرر ان تستضيفها طوكيو بين 24 آب/أغسطس والتاسع من تموز/يوليو.