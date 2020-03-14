الدنماركي مادس بيدرسن ينسحب من سباق باريس-نيس

وقال متسابق فريق تريك-سيغافريدو في بيان "نحن كفريق نحترم دائما قرارات السلطات في أوقات الطوارئ".

وأضاف "قررت بلادي عودة كل المواطنين الدنماركيين في أقرب وقت لذا قررت بالاتفاق مع فريقي عدم المشاركة في البداية صباح اليوم احتراما للقرار".

وأعلنت الدنمارك أمس الجمعة أنها قد تغلق حدودها أمام الزائرين الأجانب لمدة شهر بداية من اليوم السبت ضمن جهود احتواء الفيروس.

وسجلت الدولة، التي يعيش بها 5.7 مليون شخص، 801 حالة إصابة بالفيروس دون وفيات.

وسباق باريس-نيس هو آخر سباق احترافي مستمر في عالم الدراجات وسط أزمة كورونا بعد إيقاف معظم المنافسات الرياضية في أوروبا القارة الأكثر تضررا من الوباء.