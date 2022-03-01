استبعاد الفرق الروسية من مسابقات الدراجات الهوائية

وكان "غازبروم روسفيلو" وهو الفريق الأبرز على المستوى الدولي يستعد للمشاركة في ثلاث مسابقات دولية هي طواف تيرينو-أدرياتيكو وميلانو-سان ريمو في إيطاليا، وطواف كاتالونيا في اسبانيا.

كما أغلقت لجنة إدارة الاتحاد الدولي للدراجات الباب، بأثر فوري، أمام الفرق الوطنية أو منتخبات من روسيا وبيلاروس للمشاركة في جميع المسابقات المدرجة على الروزنامة الدولية.

وأدان الاتحاد الدولي للدراجات الذي يرأسه الفرنسي دافيد لابارتيان الجمعة بـ"أكبر قدر من الحزم انتهاك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا"، موضحاً انه طبّق "القرارات الحازمة" التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف "يأسف الاتحاد الدولي للدراجات الذي يبقى منظمة محايدة سياسياً أن تؤثر قرارات مجلسه على الرياضيين الروس والبيلاروس، لكن يجب أن نكون حازمين في الدفاع عن القيم الأولمبية".

ويتألف فريق "غازبروم روسفيلو" الذي يشارك في الدرجة الثانية العالمية، من 21 دراجاً، منهم تسعة روس إلى جانب سبعة إيطاليين.

وأنهى الفريق الذي سبق له أن شارك في طواف جيرو الإيطالي عامي 2016 و2017، مؤخرًا مشاركته في طواف الإمارات بفوز في احدى المراحل بفضل التشيكي الشاب ماتياس فاسيك (19 عاماً).

وفي خطوة معاكسة ومتوقعة، التزم الاتحاد الدولي للدراجات "بالترحيب بالرياضيين الأوكرانيين في المركز العالمي للدراجات"، وهو مركز التعليم والتدريب التابع له ومقره في مدينة إيغل السويسرية.

ورغم أن الاتحاد الدولي منع المنظمين من دعوة أندية فرق إقليمية أو مختلطة روسية وبيلاروس، إلاّ أنه سمح من ناحية أخرى لحاملي التراخيص من البلدين بالمشاركة في الأحداث المدرجة في الروزنامة "شرط أن يكونوا مسجلين في فريق يشارك تحت راية الاتحاد الدولي للدراجات" من دون أن يكون من روسيا أو بيلاروس.

وأكد أن "أي مشاركة للرياضيين الروس أو البيلاروس يجب أن تكون محايدة"، وأضاف دون الإشارة إلى البلدين أن الاتحاد أراد أن يأخذ بعين الاعتبار "الحقوق التعاقدية للدراجين والفرق المعنية" "عدم معاقبة الفرق بشكل غير عادل" من دول أخرى.

ويشارك في "وورلد تور"، وهي الدرجة الأولى العالمية، دراجان فقط من روسيا، هما ألكسندر فلاسوف مع فريق بورا الألماني، وبافيل سيفاكوف الذي نشأ وترعرع في فرنسا واتخذ موقفاً الأسبوع الماضي ضد الحرب في أوكرانيا، ويدافع عن ألوان فريق إينيوس البريطاني.