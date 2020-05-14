إلغاء سباق بريطانيا للدراجات وتأجيله للعام المقبل

وقال بيان للمنظمين ”القرار اتخذ في ضوء استمرار أزمة جائحة فيروس كوفيد-19 والتي جعلت من غير الممكن الاستمرار في التخطيط لتنظيم سباق عام 2020“.

وكان الهولندي ماتيو فان دير بويل فاز بالسباق الشهير الذي يجتذب نحو 1.5 مليون مشجع، في العام الماضي.

وقد تقرر في العام الحالي ولأول مرة أن يمر السباق في كورنوول وأن ينتهي في أبردين في اسكتلندا.

ولم يوافق المنظمون على إقامة السباق دون جمهور قائلين إن ذلك يتعارض مع طبيعة السباق وهدفه.

وجاء في بيان المنظمين أيضا ”في شتى أنحاء المملكة هناك شكوك كبيرة حول إمكانية إقامة مناسبات وتجمعات عامة كبيرة مثل سباق بريطانيا للدراجات حتى سبتمبر وفي ظل استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وفي ظل عدم توفر لقاح للفيروس فإن صحة وسلامة الجمهور لابد أن تأتي على رأس الأولويات".

وأردف البيان ”وبتأجيل تطبيق مسار السباق الذي كان مقررا في العام الحالي إلى سبتمبر 2021 فإنه سيكون بوسع شركائنا ومنشآتنا الاستعداد للسباق طوال 12 شهرا كاملاً حتى تسمح الظروف بمشاركة الجمهور عبر مراحل السباق الثماني".

وتحدد مبدئياً إقامة السباق ما بين الخامس و12 سبتمبر أيلول 2021.