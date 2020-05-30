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الدوري الألماني
الدراجات الهوائية

إعادة فحص عينات سابقة لدراجين في طواف فرنسا

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قالت صحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية اليوم السبت إنه يجري حالياً إعادة فحص عينات من سباق فرنسا للدراجات في عام 2017 بحثا عن مادة منشطة لم تتمكن الفحوص من الكشف عنها في السابق.

Reuters

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مؤسسة مكافحة العقاقير في منافسات الدراجات قوله "بناء على معلومات جديدة.. تعرفنا على العينات ذات الصلة وأجرينا التحليلات الأولى".  

وأضافت الصحيفة أن عملية إعادة الفحص تأتي ضمن تحقيقات في قضية أديرلاس للمنشطات والتي تكشفت أبعادها عندما داهمت الشرطة النمساوية بطولة عالمية للتزلج على الجليد في 2019.  

وثبت بعد ذلك تورط ثمانية رياضيين محترفين في القضية.  

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قال الاتحاد الدولي للدراجات إنه طلب من مؤسسة مكافحة العقاقير في منافسات الدراجات إعادة فحص عينات تعود لموسمي 2016 و2017 في إطار قضية أديرلاس.  

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات للتعليق.  

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