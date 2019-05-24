أرمسترونغ ليس نادما على تنشطه !

وكان أرمسترونغ (47 عاما حاليا)، السيد المطلق للدراجات الهوائية، وتوج بسبعة ألقاب متتالية في طواف فرنسا، قبل أن يجرد منها ويوقف مدى الحياة في العام 2012، بنتيجة تحقيق أجرته وكالة مكافحة المنشطات الأميركية، خلص إلى أنه كان على رأس "برنامج تنشط من الأكثر تطورا والأكثر احترافا والأكثر فعالية في تاريخ الرياضة".

وقال أرمسترونغ في مقتطفات من مقابلة مع شبكة "ان بي سي سبورتس" الأميركية تبث كاملة في 29 أيار/مايو الحالي "لقد قمنا بما يجب علينا القيام به من أجل الفوز. لم يكن الأمر قانونيا لكني لن أغير أي شيء، أكان الأمر يتعلق بخسارة مبلغ من المال أو التحول من بطل إلى نكرة".

وتابع "في البداية، لن أغير من الدروس التي تعلمتها. لم أكن لأتعلم لو لم أتصرف بهذه الطريقة. لو لم أتصرف بالطريقة التي تصرفت بها، لما كنت قد خضعت للتحقيق أو فرضت علي عقوبات".

وتابع "لو تنشطت ولم أقل شيئا، لما كان حصل لي أي شيء، إطلاقا. ما حصل هو ما أردته، كنت أريد أن يتم توقيفي. كنت صيدا سهلا".

وبعدما نفى لأعوام طويلة تنشطه، أقر أرمسترونغ في العام 2013 بتنشطه في مقابلة مع الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأدى كشف تنشط أرمسترونغ إلى انتقادات واسعة بحقه، لاسيما وأن الألقاب السبعة التي حققها في طواف فرنسا أتت بعد شفائه من مرض السرطان، ما أكسب قصة نجاحه بعدا إنسانيا وتعاطفا واسعا حول العالم.



