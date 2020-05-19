أرمسترونغ بدأ بالتنشط "بعمر الحادية والعشرين تقريباً"

وعن تجربته الأولى مع العقاقير المنشطة، ردّ أرمسترونغ على سؤال للصحافية مارينا زينوفيتش في وثائقي ستبثه شبكة "اي اس بي ان" الأميركية "بدأ ذلك بقوة، كنت تقريباً بعمر الحادية والعشرين".



وظهر هذا الحوار الإثنين في ترويج مدته تسعون ثانية لوثائقي من جزئين يحمل اسم "لانس" ستعرضه الشبكة في الولايات المتحدة في 24 و31 ايار/مايو.



وعرّف الدراج البالغ راهنا 48 عاماً نظرته للمنشطات: "أسهل طريقة للتفسير هي أنها مخالفة للقوانين. هل كنا نحصل على حقن فيتامينات وأشياء أخرى قبل ذلك (21 عاماً)؟ نعم، لكنها لم تكن محظورة، هل سألت دوماً ماذا كنت أتناول؟ كنت أعرف دوماً ما تحتويه الحقن وكنت أنا دوماً من يتخذ القرار".



تابع: "لم يقل لي أحد لا تطرح الأسئلة، سنعطيك هذا وانتهى الأمر. لم أكن أبداً لأقبل ذلك، كنت أستفسر، وكانت خطوة من قِبَلي".

ولم يكن أرمسترونغ فقط من أبرز الوجوه في عالم الدراجات الهوائية لتتويجه 7 مرات توالياً بلقب طواف فرنسا بين 1999 و2005، بل من نجوم الرياضة العالميين مطلع الالفية الثالثة.

وحُرم دراج فريقي "يو أس بوستال" و"ديسكافري تشانيل" من ألقابه بعد تلقيه عقوبة إيقاف مدى الحياة في 2012 إثر تحقيق فتحته الوكالة الاميركية لمكافحة المنشطات (أوسادا)، أظهر أنه على رأس "نظام تنشط الأكثر تطوراً، احترافية وفاعلية في تاريخ الرياضة".

أقر في 2013 تنشطه بدءاً من العام 1996 في مقابلة مع مقدمة البرامج الشهيرة اوبرا وينفري.

واذا كان قد بدأ بالتنشط بعمر الحادية والعشرين، يعود الأمر إلى العام 1992 او 1993، ما يلقي بالظلال على لقبه العالمي الوحيد الذي أحرزه العام 1993 في أوسلو.