مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون ببطولة باريس بريميير بادل الكبرى من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 17:51 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي الإسباني المكون من أليخاندرو غالان ومواطنه خوان ليبرون ببطولة باريس بريميير بادل الكبرى. تقارير إخبارية خوان ليبرون أليخاندرو غالان بطولة باريس بريميير بادل الكبرى -آخر الفيديوهات 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 0:44 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 1:11 دقيقة فوز سوريا ولبنان وإيران في كأس آسيا لكرة السلة 0:24 دقيقة التونسية مروى بوزياني تتحدث عن إنجازها اللافت 0:30 دقيقة الاتحاد الإيراني يقرر الإبقاء على دراغان إسكوتيتش 0:26 دقيقة الجزائري بوعناني يبلغ نصف نهائي 110 م حواجز 1:03 دقيقة أوليفر كان: حان وقت تكريم ليفاندوفسكي 0:25 دقيقة ذهبية الوثب الطويل للصيني جيانان 0:36 دقيقة الأميركي كيرلي يحرز ذهبية سباق 100 م