ستقام بطولة بريمير بادلP1 مدريد في مركز "WiZink"، حيث تعود الجولة العالمية الأسرع نمواً إلى أكبر سوق لرياضة البادل في العالم، وذلك بموجب اتفاقية متعددة السنوات ستستضيف خلالها مدريد بطولة P1 سنوياً.

كما ستقام التصفيات يومي 30 و31 من شهر يوليو، على أن تبدأ القرعة الرئيسية فور نهايتها. وتعد بطولة بريميير بادل P1 مدريد ثاني بطولات الفئة الثانية التي يتم الكشف عنها، وذلك بعد الإعلان عن بطولة بريميير بادل P1 أرجنتين في وقت سابق من هذا العام.

وتعد بطولة بريميير بادل البطولة الوحيدة التي تقدم نقاط تصنيف رسمية للاعبين، حيث سيحظى الفائزون في مباريات الفئة الثانية على 1000 نقطة تصنيف الى جانب جوائز مالية قياسية بما يتماشى مع جميع بطولات الفئة الثانية P1.

قلة هي الدول التي تضاهي الشغف الاسباني برياضة البادل، حيث تتميّز اسبانيا باحتوائها ما يقارب 6 ملايين مشارك في رياضة البادل، وأكثر من 14،000 ملعب للبادل، وما يزيد عن 1000 ناد رسمي مسجل لرياضة البادل منتشرين على امتداد مساحة الوطن، ومن المؤكد أن بطولة بريميير بادل P1 مدريد ستكون إحدى أكبر الأحداث الرياضية المدرجة ضمن الرزنامة الرياضية الاسبانية.

وكانت بريميير بادل قد أعلنت عن تنظيم عشر بطولات لعام 2022، بما في ذلك أربع بطولات كبرى من الفئة الأولى، حيث الانطلاقة كانت مع بطولة Ooredoo قطر الكبرى 2022 التي أقيمت في الدوحة في مارس الماضي، والتي تلتها بطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا حيث شهدنا خواتيمها على أرض ملعب فورو ايتاليكو منذ أسبوعين. كما تشمل بطولات الفئة الأولى لجولة بريميير بادل، بطولة بريميير بادل الكبرى باريس التي ستقام على أرض استاد رولان غاروس في الفترة الممتدة بين 11 و17 من يوليو القادم، وبطولة بريميير بادل الكبرى المكسيك التي ستقام في نادي سونوما أون مونتيري وذلك في الفترة الممتدة بين 28 من شهر نوفمبر وحتى 4 من شهر ديسمبر القادمين.

وستقام بريميير بادل P1 الأرجنتين في الفترة الممتدة بين 8 و14 من شهر أغسطس على أن يتم الإعلان عن المزيد من بطولات بريميير بادل قريباً جداً.